Украинский футболист - в списке лучших в чемпионате Бельгии

Новости спорта:Украинец Роман Яремчук занял 28-е место в рейтинге СМИ.

Нападающий Гента Роман Яремчук попал в рейтинг лучших игроков бельгийского чемпионата по версии известного издания Voetbal Primeur. Редакция составила список 50-ти лучших игроков, в котором украинец занял 28-е место.

"Третий сезон украинца в команде стал лучшим. Его травма стала большим ударом для Гента", - говорится в статье.

Десятку лучших игроков издание еще не назвало.

Напомним, что Яремчук перенес операцию на ахилловом сухожилии в январе. Украинец уже вернулся к тренировкам, но не уверен, что уже готов играть.