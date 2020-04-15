Кариус объяснил свой провал в финале Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал

Новости спорта:Лорис Кариус посетовал на серьезную травму в финальном матче Лиги чемпионов 17/18 Ливерпуль - Реал.

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус прокомментировал свои ошибки в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018, в котором "Ливерпуль" проиграл "Реалу" (1:3).

"Тот матч меня многому научил. У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, который ограничил мне пространственное зрение. Это было доказано в одном из исследований. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьёзно травмировал голову", — цитирует Кариуса Bild.

Напомним, защищая ворота "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018, Кариус допустил две грубые ошибки и триумфатором стал мадридский "Реал", одержав победу со счётом 3:1.

В той встрече Рамос ударил Кариуса локтем. Позже выяснилось, что у голкипера было сотрясение мозга.