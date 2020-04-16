"Всегда бросайте себе вызов!": для Роналду пришло время учиться

Новости спорта:Криштиану Роналду на карантине нашел время для самообучения.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду приступил к обучению.

Португалец бросил вызов самому себе и начал учиться.

"Всегда бросайте себе вызов! Пришло время учиться", - написал игрок на своей странице в Instagram, опубликовав фото с блокнотом и ручкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Always challenge yourself! For me it's time to study Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 15 Апр 2020 в 12:01 PDT

Отметим, что пока Ювентус находится на карантине, а Серия А на паузе из-за пандемии коронавируса, Роналду с семьей проводит время на Мадейре в самоизоляции.

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