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"Всегда бросайте себе вызов!": для Роналду пришло время учиться

"Всегда бросайте себе вызов!": для Роналду пришло время учиться
07:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Криштиану Роналду на карантине нашел время для самообучения.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду приступил к обучению.

Португалец бросил вызов самому себе и начал учиться.

"Всегда бросайте себе вызов! Пришло время учиться", - написал игрок на своей странице в Instagram, опубликовав фото с блокнотом и ручкой.

 
 
 
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Always challenge yourself! For me it's time to study

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Отметим, что пока Ювентус находится на карантине, а Серия А на паузе из-за пандемии коронавируса, Роналду с семьей проводит время на Мадейре в самоизоляции.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, УЕФА, ФК Ювентус, ФК Реал Мадрид.
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