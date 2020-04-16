"Всегда бросайте себе вызов!": для Роналду пришло время учиться

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду приступил к обучению.
Португалец бросил вызов самому себе и начал учиться.
"Всегда бросайте себе вызов! Пришло время учиться", - написал игрок на своей странице в Instagram, опубликовав фото с блокнотом и ручкой.
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Отметим, что пока Ювентус находится на карантине, а Серия А на паузе из-за пандемии коронавируса, Роналду с семьей проводит время на Мадейре в самоизоляции.
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