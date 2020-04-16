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В Катаре усиленно строятся стадионы к чемпионату мира 2022

В Катаре усиленно строятся стадионы к чемпионату мира 2022
13:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Катаре во время карантина продолжают строить стадионы к ЧМ-2022 по футболу.

В Катаре в условиях карантина из-за пандемии коронавируса продолжают строить стадионы к ЧМ-2022 по футболу, который предварительно должен пройти 21 ноября - 18 декабря.

На строительстве арен продолжают работать тысячи людей. Об этом сообщает.Footboom.com.

"Несмотря на то, что в Катаре общественная жизнь, как и почти везде в мире, подчинена условиям карантина, вызванного пандемией коронавируса, продолжают усиленно строиться стадионы к чемпионату мира 2022, который предварительно должен пройти в этой стране с 21 ноября по 18 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

По информации Frankfurter Allgemeine, на строительстве уже зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом среди рабочих. В частности, двое сотрудников строительной площадки на стадионе "Аль-Тумама", двое сотрудников на стадионе "Аль-Байт" и еще один работник на стадионе "Аль-Райян".

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Как сообщалось, по состоянию на 16 апреля в мире уже зарегистрировали более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, из них - более пол миллиона человек выздоровели и 134 669 умерли. В Украине подтверждено 4161 случай заболевания COVID-19. За сутки зарегистрировано 397 новых случаев.

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Чемпионат мира, Катар, Новости спорта, ЧМ-2022.
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