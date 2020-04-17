Буффон планирует остаться в Ювентусе

Новости спорта:Ювентус договорился с Буффоном о новом контракте.

Ювентус согласовал новый контракт с 42-летним голкипером Джанлуиджи Буффоном. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Сообщается, что вратарь договорился о продлении соглашения до 2021 года с президентом клуба Андреа Аньелли. Телефонный разговор состоялся на прошлой неделе.

Срок действия нынешнего контракта Буффона истекает летом 2020 года. Сообщается, что условия действующего соглашения будут сохранены.

Все договоренности стороны оформят официально по завершении пандемии коронавируса.

Отметим, что в нынешнем сезоне Буффон провел 11 матчей, пропустив 9 голов.