Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Харлан - о карантине, разлуке с парнем и планах на Олимпиаду
Харлан - о карантине, разлуке с парнем и планах на Олимпиаду
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей

Буффон планирует остаться в Ювентусе

Буффон планирует остаться в Ювентусе
12:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Ювентус договорился с Буффоном о новом контракте.

Ювентус согласовал новый контракт с 42-летним голкипером Джанлуиджи Буффоном. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Сообщается, что вратарь договорился о продлении соглашения до 2021 года с президентом клуба Андреа Аньелли. Телефонный разговор состоялся на прошлой неделе.

Срок действия нынешнего контракта Буффона истекает летом 2020 года. Сообщается, что условия действующего соглашения будут сохранены.

Звезда ПСЖ может перейти в аутсайдер Бундеслиги

Все договоренности стороны оформят официально по завершении пандемии коронавируса.

Отметим, что в нынешнем сезоне Буффон провел 11 матчей, пропустив 9 голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
02 Бойко вспомнил финал Лиги Европы с Днепром, оценив перспективы Шахтера
03 Матерацци вспомнил свою скандальную выходку в финале ЧМ-2006
04 Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
05 Блохин: Я УПЛ с трудом осиливаю, а тут Беларусь и тем более Таджикистан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь