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Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ

Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
12:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ.

Журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента УПЛ после ухода с этой должности швейцарца Томаса Гримма.

Его кандидатуру могут выдвинуть сразу несколько клубов УПЛ, однако сам Ящук пока попросил "выдержать паузу в этом вопросе из-за множества нюансов". До этого он работал на ТК Футбол.

Пока единственным кандидатом на пост президента УПЛ является глава Львовской ассоциации футбола и экс-президент Руха Александр Шевченко.

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Помимо этого, о возможном баллотировании сообщали бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук, а также Михаил Метревели.

Отметим, что по уставу Премьер-лиги принять участие в выборах президента УПЛ могут лишь те, кто был выдвинут кандидатом на пост президента от одного из клубов Лиги.

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Футбол, Новости футбола, Олег Ящук, Футбольный формат.
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