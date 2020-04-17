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Загребское Динамо уволило главного тренера

Загребское Динамо уволило главного тренера
16:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Пути Динамо Загреб и Ненада Бьелицы разошлись.

Хорватский футбольный клуб "Динамо" и главный тренер команды Ненад Бьелица договорились о прекращении сотрудничества.

"Динамо" признательно Бьелице за достигнутые результаты, сообщает официальный сайт хорватской команды.

48-летний Бьелица работал с "Динамо" с 2018 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Хорватии. Клуб также был в шаге от первого в своей истории выхода в плей-офф Лиги чемпионов, но в компенсированное время упустил победу над донецким "Шахтером".

Ранее сообщалось, что Динамо Киев еще не расплатилось по Солю.

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Футбол, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола, Ненад Бьелица.
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