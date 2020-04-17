Бавария оштрафовала игрока за поездку на McLaren

Новости спорта:Кингсли Коман прибыл на тренировку команды не на той машине.

Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман будет оштрафован клубом за нарушение спонсорского соглашения с Audi. Игрок приехал на тренировку на McLaren, а не на клубной Audi. Об этом сообщает Bild.

В январе "Бавария" продлила спонсорское соглашение с Audi до 2029 года. Немецкий клуб получит за этот период € 500 млн. Сотрудничество между "Баварией" и Audi длится уже 17 лет.

Коман перешёл в "Баварию" летом 2015 года на правах аренды из туринского "Ювентуса" за € 7 млн. Через два года немецкий клуб выкупил трансфер хавбека за € 21 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (11 — в основном составе), забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Бавария из-за кризиса может отказаться от трансфера Сане.