УЕФА может "подарить" Атлетико место в следующей Лиге чемпионов

Новости спорта:"Матрасники" занимают шестое место в Ла Лиге, которое дает право лишь на участие лишь в Лиге Европы.

Мадридский Атлетико может выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов, если чемпионат Испании завершат досрочно. Об этом сообщает COPE.

В данный момент "матрасники" занимают шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, которое позволяет команде участвовать только в Лиге Европы.

По информации источника, руководство УЕФА "подарит" команде Диего Симеоне прямую путевку в групповой этап ЛЧ, несмотря на то, что это не предусмотрено правилами. Такому решению способствует участие Атлетико в финалах турнира в 2014 и 2016 годах.

Напомним, что чемпионат Испании приостановил матчи из-за коронавируса.