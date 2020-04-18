Фред возглавил неприятный рейтинг мирового футбола

Новости спорта:Фреда обыгрывают чаще любого другого игрока в ТОП-5 лигах Европы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред демонстрирует далеко не самые лучшие статистические показатели в текущем сезоне.

Как сообщает WhoScored, бразильца обыгрывают чаще всех среди игроков ТОП-5 европейских чемпионатов.

Отмечается, что оппоненты "проходят" Фреда в среднем по три раза за матч. При этом процент успешных отборов у хавбека составляет всего 42.8%.

Напомним, что футболист перебрался в Манчестер Юнайтед летом 2018 года из донецкого Шахтера. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел за английский клуб 39 матчей, отличившись двумя голами и отдав четыре результативные передачи.