Милан призвал легионеров вернуться в Италию

Новости спорта:Клуб готовится к выходу из карантина

Руководство "Милана" сообщило всем иностранным игрокам команды, что они должны вернуться в Италию до следующего четверга, 23 апреля.

Они пройдут двухнедельную изоляцию, после чего смогут приступить к тренировкам. В «Милане» надеются, что с 4 мая клубам Серии А разрешат возобновить групповые тренировки.

Сейчас из игроков "Милана" за пределами Италии находятся Златан Ибрагимович, Лукас Пакета, Рафаэль Леао, Хакан Чалханоглу, Симон Кьяер и Асмир Бегович.

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович тренируется со шведским "Хаммарбю".