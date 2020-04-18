"Яблоко от яблони": Роналду подколол младшего сына на карантине (Видео)

Новости спорта:Криштиану порадовал подписчиков милым видео в соцсетях.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду показал, как проводит время на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.

Футболист опубликовал видео, как он забавляется со своим младшим сыном Матео. Роналду мило общается с ребенком, вызывая у него смех.

"Яблоко от яблони недалеко падает", - написал Криштиану в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Like father like son #siiiimmmmm Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 17 Апр 2020 в 11:12 PDT

Напомним, что Серия А приостановила матчи из-за пандемии коронавируса. В данный момент Роналду находится на карантине в семейном доме, который расположен на португальском острове Мадейра.