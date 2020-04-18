"Яблоко от яблони": Роналду подколол младшего сына на карантине (Видео)

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду показал, как проводит время на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.
Футболист опубликовал видео, как он забавляется со своим младшим сыном Матео. Роналду мило общается с ребенком, вызывая у него смех.
"Яблоко от яблони недалеко падает", - написал Криштиану в Instagram.
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Напомним, что Серия А приостановила матчи из-за пандемии коронавируса. В данный момент Роналду находится на карантине в семейном доме, который расположен на португальском острове Мадейра.