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"Яблоко от яблони": Роналду подколол младшего сына на карантине (Видео)

"Яблоко от яблони": Роналду подколол младшего сына на карантине (Видео)
10:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Криштиану порадовал подписчиков милым видео в соцсетях.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду показал, как проводит время на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.

Футболист опубликовал видео, как он забавляется со своим младшим сыном Матео. Роналду мило общается с ребенком, вызывая у него смех.

"Яблоко от яблони недалеко падает", - написал Криштиану в Instagram.

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Like father like son #siiiimmmmm

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, что Серия А приостановила матчи из-за пандемии коронавируса. В данный момент Роналду находится на карантине в семейном доме, который расположен на португальском острове Мадейра.

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Криштиану Роналду, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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