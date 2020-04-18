Барселона готовиться к массовой распродаже: кто точно не покинет каталонцев

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В связи с наступившим кризисом, обусловленным пандемией коронавируса, и финансовыми потерями, все клубы постараются заработать на трансферах в ближайшее трансферное окно. Не исключением будет и Барселона.

По информации ESPN, "сине-гранатовые" выделили только троих футболистов, которые будут неприкасаемы и точно сохранят клубную прописку. К ним относятся нападающий Лионель Месси, голкипер Марк-Андре тер Штеген и полузащитник Френки Де Йонг, который перешел в клуб летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что каталонцы не будут покупать Неймара ближайшим летом.

Напомним, что чемпионат Испании приостановили из-за коронавируса.