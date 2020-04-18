Кейн не входит в трансферные планы МЮ

Новости спорта:Юнайтед не готов платить требуемые в Лондоне деньги.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн не входит в трансферные планы Манчестер Юнайтед.

Красные дьяволы интересовались возможностью подписания англичанина, но не готовы тратить запрашиваемые в Лондоне деньги.

Ранее сам лидер Шпор заявил о готовности покинуть Тоттенхэм в случае, если клуб не будет соответствовать его амбициям.

Продажа Кейна может помочь Тоттенхэму решить финансовые проблемы, с которыми клуб рискует столкнуться из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Кейн забил 17 голов и отдал 2 результативных передачи в 25 матчах Тоттенхэма во всех турнирах.