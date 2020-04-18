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Кейн не входит в трансферные планы МЮ

Кейн не входит в трансферные планы МЮ
13:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Юнайтед не готов платить требуемые в Лондоне деньги.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн не входит в трансферные планы Манчестер Юнайтед.

Красные дьяволы интересовались возможностью подписания англичанина, но не готовы тратить запрашиваемые в Лондоне деньги.

Ранее сам лидер Шпор заявил о готовности покинуть Тоттенхэм в случае, если клуб не будет соответствовать его амбициям.

Названа ориентировочная дата возобновления АПЛ

Продажа Кейна может помочь Тоттенхэму решить финансовые проблемы, с которыми клуб рискует столкнуться из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Кейн забил 17 голов и отдал 2 результативных передачи в 25 матчах Тоттенхэма во всех турнирах.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Харри Кейн.
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