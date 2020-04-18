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Миколенко рассказал, где лучше всего поддерживают сборную

Миколенко рассказал, где лучше всего поддерживают сборную
18:32 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Виталий Миколенко рассказал о том, где сборную поддерживают лучше всего

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко считает, что в Киеве и Львове сборную Украины поддерживают наиболее впечатляюще в стране.

"Где поразила поддержка фанов? Во Львове и в Киеве. В столице за счет вместимости стадиона. Во Львове арена меньше, но поддержка невероятная".

"В матче с Люксембургом мурашки по телу были всю игру. Хотя во всех других городах сборную также тепло и хорошо принимают и поддерживают", - сказал Миколенко.

Ранее сообщалось, что Фред возглавил неприятный рейтинг мирового футбола.

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Все по теме:

Киев, Львов, Футбол, Новости футбола, Сборная Укарины, Виталий Миколенко.
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