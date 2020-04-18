Рафаилов: Сейчас Шахтеру УПЛ не нужна

Новости спорта:Украинский функционер считает, что донецкому клубу больше не нужна лига.

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов в интервью Football.ua заявил, руководство донецкого Шахтера хотело развалить украинскую Премьер-лигу.

"Двенадцать лет назад инициатором создания Премьер-лиги был донецкий Шахтер. Они всячески поддерживали эту идею в противовес Федерации футбола Украины, которой тогда руководил Григорий Суркис. Когда Суркис перестал руководить ФФУ, у Шахтера пропал интерес к Премьер-лиге. Позже Шахтер своим участием или "неучастием" делали все, чтобы эту Премьер-лигу развалить. Сейчас Шахтеру эта лига не нужна".

Функционер также оценил 12 лет работы УПЛ и рассказал, что необходимо еще сделать.

"За эти 12 лет УПЛ свою задачу проводила нормально. На мой взгляд, нужно сделать так, чтобы клубы были полноправными управляющими в украинском футболе. А за это время такого сделано не было. Ни один клуб не был членом в Украинской ассоциации футбола, исключительно только Премьер-лига была ее коллективным участником".