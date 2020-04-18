ПСЖ нацелился на опорника Милана

Новости спорта:Опорный полузащитник Милана Исмаэль Беннасер заинтересовал чемпиона Франции.

ПСЖ направил официальный запрос Милану по поводу возможности приобретения Исмаэля Беннасера летом нынешнего года — сообщает Football Italia со ссылкой на Le10sport.

Директор ПСЖ Леонардо, видимо, не забыл о том, что именно он, тогда еще работавший в Милане, был инициатором трансфера алжирца из Эмполи, состоявшийся в августе 2019 года.

22-летний опорный полузащитник национальной сборной Алжира (22 матча, 0 голов) выступал за Арль-Авиньон (7 матчей во всех турнирах, 1 гол), Арсенал (1, 0), Тур (16, 1), Эмполи (77, 2) и Милан (23, 0).

Ранее Беннасер заявил, что влюблен в Милан и никуда не собирается уходить.