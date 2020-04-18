Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии
Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии
Новый сезон биатлона начнется в конце ноября
Новый сезон биатлона начнется в конце ноября
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)

ПСЖ нацелился на опорника Милана

ПСЖ нацелился на опорника Милана
21:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Опорный полузащитник Милана Исмаэль Беннасер заинтересовал чемпиона Франции.

ПСЖ направил официальный запрос Милану по поводу возможности приобретения Исмаэля Беннасера летом нынешнего года — сообщает Football Italia со ссылкой на Le10sport.

Директор ПСЖ Леонардо, видимо, не забыл о том, что именно он, тогда еще работавший в Милане, был инициатором трансфера алжирца из Эмполи, состоявшийся в августе 2019 года.

22-летний опорный полузащитник национальной сборной Алжира (22 матча, 0 голов) выступал за Арль-Авиньон (7 матчей во всех турнирах, 1 гол), Арсенал (1, 0), Тур (16, 1), Эмполи (77, 2) и Милан (23, 0).

Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)

Ранее Беннасер заявил, что влюблен в Милан и никуда не собирается уходить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Исмаэль Беннасер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фернандиньо удивил, назвав самого сложного футболиста в карьере
02 В Барселоне создали список неприкосновенных
03 Хэй назвал главные "козыри" Чисоры в бою с Усиком
04 Тотти: Буффона нужно остановить, а то до 50 лет будет играть
05 Фред возглавил неприятный рейтинг мирового футбола
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь