Срна пролил свет на свой уход из Кальяри

Новости спорта:Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна рассказал об уходе из Кальяри.

Дарио Срна рассказал, что в свое время хотел остаться в Кальяри, но пришлось покинуть команду.

"Сожалею, что не смог достойно попрощаться с Кальяри и его болельщиками. Я провел последний матч с Удинезе, и клуб не захотел продлить мой контракт, а я уехал в Хорватию".

"Тем не менее, для меня это невероятный опыт и фантастическая среда. Я встретил замечательных людей и друзей, людей, которые нелегко забыть, как и всех сардинцев".

"Мы не сумели прийти к компромиссу, это было неприятно, ибо я хотел остаться в Кальяри. Я получил предложение от своего родного клуба и принял его сразу, даже не осознавая, что я перестану играть в футбол".

"Не знаю, что будет в будущем, но мне нравиться вкладывать свой опыт в эту новую тренерскую роль", — приводит слова Дарио Срна CagliariNews24.

Напомним, что Срна выступал за Кальяри с 2018 и по 2019 год.