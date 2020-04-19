Миколенко - о переходе в Шахтер: Даже мыслей о таком нет

Новости спорта:Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал, как попал в структуру Динамо.

Защитник Динамо Виталий Миколенко оценил вероятность перехода в Шахтер. Также футболист рассказал, в каком клубе видит себя через пять лет.

— У меня контракт с Динамо как раз заканчивается через пять лет. Пока вижу себя в этом клубе. Другое и обсуждать не хочу, — сказал Миколенко.

— А за какой клуб болеешь?

— Еще в академии поддерживал Барселону, смотрел Эль-Класико. Сейчас не могу назвать какой-то определенный клуб.

— А в Шахтер мог бы перейти?

— В Шахтер, думаю, нет. Даже в мыслях такой вариант не рассматривал. Я в Динамо с 11 лет. Этот клуб меня воспитал.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что продажа Миколенко не входит в его планы. В подписании защитника был заинтересован Фенербахче.

Миколенко в текущем сезоне провел 30 матчей за Динамо во всех турнирах. На счету 20-летнего защитника три гола и семь результативных передач.