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Миколенко - о переходе в Шахтер: Даже мыслей о таком нет

Миколенко - о переходе в Шахтер: Даже мыслей о таком нет
12:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал, как попал в структуру Динамо.

Защитник Динамо Виталий Миколенко оценил вероятность перехода в Шахтер. Также футболист рассказал, в каком клубе видит себя через пять лет.

У меня контракт с Динамо как раз заканчивается через пять лет. Пока вижу себя в этом клубе. Другое и обсуждать не хочу, — сказал Миколенко.

— А за какой клуб болеешь?

Еще в академии поддерживал Барселону, смотрел Эль-Класико. Сейчас не могу назвать какой-то определенный клуб.

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— А в Шахтер мог бы перейти?

В Шахтер, думаю, нет. Даже в мыслях такой вариант не рассматривал. Я в Динамо с 11 лет. Этот клуб меня воспитал.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что продажа Миколенко не входит в его планы. В подписании защитника был заинтересован Фенербахче.

Миколенко в текущем сезоне провел 30 матчей за Динамо во всех турнирах. На счету 20-летнего защитника три гола и семь результативных передач.

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Футбол, Новости футбола, Виталий Миколенко.
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