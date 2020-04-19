Ювентус хочет переманить Зидана

Новости спорта:Ювентус хочет пригласить Зидана на место Сарри.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан может занять аналогичную должность в туринском Ювентусе. Об этом сообщает Le10sport.

По информации источника, боссы Ювентуса уже ищут замену Маурицио Сарри, и намерены воспользоваться непростыми отношениями Зидана с руководством Реала.

Также сообщается, что работники туринского клуба уже вышли на француза, и провели с ним предварительные переговоры.

Напомним, в бытности футболиста Зидан выступал за Ювентус. С командой он дважды становился чемпионом Италии и получил Золотой мяч.