Мората сожалеет о переходе в Реал

Новости спорта:Испанец неуважительно отнесся к команде.

Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората проявил неуважение к Реалу, заявив, что жалеет о времени, проведенном в футболке "сливочных".

"Еще в детстве я играл за Атлетико. Когда вырос, стал чувствовать, что в футболе что-то меняется. Поэтому решил перебраться в Хетафе на сезон. А потом перешел в Реал.

Сожалею о том, что носил форму двух других испанских команд, кроме Атлетико", - признался футболист.

Напомним, Альваро Мората - воспитанник трех клубов (Атлетико, Хетафе и Реала). За "королевский клуб" форвард провел 63 матча, в которых забил 25 голов.