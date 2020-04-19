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Бразилец Шахтера может перейти в Манчестер Юнайтед

Бразилец Шахтера может перейти в Манчестер Юнайтед
23:45 Вс, 19 Апрель 2020 Телеграф football.ua

Новости спорта:"Красные дьяволы" рассматривают вариант с бразильским вингером в качестве альтернативы.

Целью номер один для Манчестер Юнайтед является переход Джейдона Санчо, сообщает ThePeoplesPerson.

По информации источника, "красные дьяволы" следят за тем, как развиваются события вокруг 20-летнего футболиста. МЮ привлекает отличная статистика англичанина: он отыграл 134 матча за Боруссию Дортмунд, забив при этом 31 гол и отличившись 42 результативными передачами.

Что касается текущего сезона, то на счету Санчо 17 голов и 19 ассистов в 35 играх во всех турнирах. 

У "шмелей" хорошее финансовое положение и, по информации СМИ, клуб хочет выручить 110 миллионов фунтов за своего игрока. Учитывая то, что чемпионат Англии приостановлен и достоверно неизвестно, когда возобновится (если вообще возобновится), а также то, что клубы АПЛ могут лишиться солидных выплат за ТВ-права, "красные дьяволы" не готовы платить такую огромную сумму за Санчо в нынешних реалиях.

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В связи с этим Манчестер Юнайтед рассматривает альтернативные варианты на случай, если сделка не состоится. Одним из вариантов считается Ферран Торрес из Валенсии. 20-летний правый вингер хорошо зарекомендовал себя в Испании, а также забил шесть голов и отличился семью ассистами в 35 матчах за Валенсию. Примечательно, что за Торресом также следит Боруссия Д, если Санчо уйдет из клуба. 

Вторым вариантом для МЮ является Федерико Кьеза из Фиорентины. Итальянец – один из самых ярких молодых атакующих исполнителей в мире. В текущем сезоне он забил шесть голов и отличился пятью результативными передачами в 23 играх за "фиалок". Президент клуба уже признал, что Кьеза может покинуть команду предстоящим летом.

И, наконец, третьим вариантом является Тете из Шахтера. 20-летний футболист забил восемь голов и отличился семью ассистами в 31 матче. За бразильцем также следят ряд европейских клубов из ТОП-5 лиг. В недавнем интервью Тете уже рассуждал, что играть за Манчестер Юнайтед было бы его мечтой. В случае перехода Тете стал бы более дешевой альтернативой Санчо.

При этом, несмотря на шорт-лист из альтернатив, Манчестер Юнайтед все равно надеется, что удастся заключить сделку именно с Джейдоном Санчо.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Тете.
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