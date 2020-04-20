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Реал нашел замену Серхио Рамосу

Реал нашел замену Серхио Рамосу
08:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Де Лигт может продолжить карьеру в Реале.

Мадридский Реал ближайшим летом попробует усилить линию обороны, купив центрального защитника, который в перспективе заменит Серхио Рамоса.

Как сообщает El Mundo Deportivo, главным кандидатом для "сливочных" считается 20-летний защитник Ювентуса Маттейс де Лигт.

Альтернативой считается 21-летний защитник Лейпцига Дайо Упамекано.

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Де Лигт перешел в Ювентус прошлым летом из Аякса за 85 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел 27 матчей за "бьянконери", отличившись двумя голами. Он является клиентом агента Мины Райолы, который ранее анонсировал переход своего игрока в Реал.

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Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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