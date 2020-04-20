Реал планирует существенно заработать летом: кто покинет "сливочных"

Новости спорта:В клубе не станут удерживать тех, без кого могут справиться.

Мадридский Реал планирует устроить распродажу в ближайшее трансферное окно, заработав минимум 100 миллионов евро.

В клубе готовы расстаться с 5-6 игроками на фоне пандемии коронавируса, хотя из-за нарастающего кризиса цены на футболистов упали.

Покинуть команду летом могут Гарет Бэйл (32 млн евро), Хамес Родригес (32 млн евро), Лукас Васкес (16 млн евро), Альваро Одриосола (16 млн евро), Мариано Диас (13 млн евро) и Начо Фернандес (12 млн евро). Максимально мадридцы могут заработать 121 миллион евро.

В то же время, Реал может и усилиться перед следующим сезоном. В клубе активно интересуются молодым нападающим дортмундской Боруссии Эрлингом Холандом.

Мадридцы ушли на вынужденную паузу в Ла Лиге на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей Барселоны на 2 очка.