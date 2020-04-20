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Андерлехт может расторгнуть контракт с Насри

Андерлехт может расторгнуть контракт с Насри
11:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Команда возобновила тренировки без француза.

Французский полузащитник Андерлехта Самир Насри рискует быть уволенным из клуба, ведь он не выходит на связь с его представителями во время вынужденного отпуска из-за пандемии коронавируса.

Бельгийский клуб придерживается правила, согласно которому связывается с каждым из своих игроков на карантине. Единственным, кто не выходит на связь, остается Насри.

Ранее сообщалось, что он уже несколько недель не связывался с представителями клуба. Бельгийцы вернулись к тренировкам, но француза нет с командой.

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Насри был единственным игроком Андерлехта, который не сообщал о результатах своих индивидуальных тренировок. Последний раз Самира замечали в конце марта в Дубае. Также он приостановил активность в своем инстаграме, где не делился фото с 1 апреля.

Насри перешел в Андерлехт в июне прошлого года. Полузащитник провел восемь матчей за бельгийскую команду, отличившись двумя голами. Француз пропустил часть сезона из-за различных травм.

В течение карьеры Насри выступал за Марсель, Арсенал, Манчестер Сити, Севилью, Антальяспор и Вест Хэм.

Андерлехт идет на восьмом месте чемпионата Бельгии. Турнир приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

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Футбол, ФК Андерлехт, Новости футбола, Самир Насри.
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