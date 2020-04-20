"Выбирай сердцем": как Шевченко и Ребров нашли замену Степаненко

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13:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Шевченко вызвал Харатина в сборную Украины по рекомендации Реброва.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал вызов в сборную Украины его подопечного в венгерском клубе Игоря Харатина. По его словам, Шевченко вызвал игрока по его рекомендации.

"Сначала было предложение от сборной Венгрии. По этому поводу он советовался. Потом был неожиданный звонок от Андрея Шевченко, который много спрашивал за Игоря. Сейчас стоял конкретный вопрос его вызова в сборную Украины, не потому что он получил предложение от венгерской сборной, а действительно настал тот час, когда на его позицию нужен хороший игрок. Я порекомендовал Андрею Николаевичу Игоря. Рад, что он выбрал Украину", — заявил Ребров.

Сам Игорь Харатин признавался, что у него стоял выбор между сборными Украины и Венгрии, но он предпочел играть за команду Андрея Шевченко. Он родом из Мукачево Закарпатской области.

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В начале марта Харатин получил дебютный вызов в национальную сборную Украины на товарищеские матчи против Франции и Польши. Однако оба поединка команды Андрея Шевченко были отменены в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

В текущем сезоне Харатин провел 36 матчей за Ференцварош во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

 
 
 
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Андрей Шевченко, Футбол, Сергей Ребров, Новости футбола, Игорь Харатин.
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