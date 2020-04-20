Малиновский показал пустые улицы Италии (Видео)

Новости спорта:Руслан вышел на улицу, чтобы купить маски и антисептики.

Жена полузащитника Аталанты Руслана Малиновского Роксана показала, как выглядит Бергамо - один из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии.

Пара отправилась на прогулку, чтобы приобрести медицинские маски и антисептики. По пути в аптеку Роксана продемонстрировала, как выглядит город в данный момент.

Напомним, что в Италии зафиксированы свыше 178 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 47 тысяч больных выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса достигло 23 660.

Ранее сообщалось, что Малиновский последовал примеру Роналду и попросил жену подстричь его.