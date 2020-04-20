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Малиновский показал пустые улицы Италии (Видео)

Малиновский показал пустые улицы Италии (Видео)
18:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Руслан вышел на улицу, чтобы купить маски и антисептики.

Жена полузащитника Аталанты Руслана Малиновского Роксана показала, как выглядит Бергамо - один из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии.

Пара отправилась на прогулку, чтобы приобрести медицинские маски и антисептики. По пути в аптеку Роксана продемонстрировала, как выглядит город в данный момент.

 
 
 
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Жена #Малиновского показала, как выглядит Бергамо, один из самых пострадавших от коронавируса город, изнутри Жуть

Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua)

Напомним, что в Италии зафиксированы свыше 178 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 47 тысяч больных выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса достигло 23 660.

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Ранее сообщалось, что Малиновский последовал примеру Роналду и попросил жену подстричь его.

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Все по теме:

Италия, ФК Аталанта, Коронавирус, Бергамо, Руслан Малиновский.
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