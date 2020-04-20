Шахтер хотел купить Буффона

Новости спорта:Экс-наставник донецкого «Шахтера» заявил, что лично ездил на переговоры в Италию.

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу подтвердил информацию о том, что в 2013 году украинский клуб вел переговоры по трансферу Джанлуиджи Буффона.

- Правда ли, что в январе 2013 года вы хотели купить Буффона в «Шахтер»?

- Могу подтвердить этот факт. Я ездил в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с нашим вратарем, поэтому мы подумали о Буффоне, потому что считали, что он может быть хорошим игроком для нас.

Мы никого и ничего не боялись, мы играли наравне с крупными европейскими клубами. Я всегда уважал Буффона, к сожалению, мы не смогли его купить, потому что он хотел выиграть с «Ювентусом» Лигу чемпионов. И теперь, спустя семь лет, он все еще выступает. Считаю, что он может играть до 45 лет», – сказал Луческу.

Отметим, что в 2013 году Луческу всячески отрицал переговоры по данному трансферу и говорил, что привезти Буффона в Украину невозможно.