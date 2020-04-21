Шевченко — единственный кандидат на должность президента лиги

Новости спорта:Его выдвинули Десна и ПФК Львов.

Украинская Премьер-лига подтвердила, что Александр Шевченко является единственным кандидатом на должность президента организации.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Шевченко выдвинули Десна и ПФК Львов.

Выборы президента запланированы на понедельник, 27 апреля.

О намерениях выдвигаться на должность президента УПЛ нынешней весной заявляли журналист Олег Ящук и эксперт ТК Футбол Михаил Метревели.

В течение двух лет элитным украинским дивизионом руководил Томас Гримм. Швейцарец отказался переизбираться на второй срок.

Чемпионат Украины был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. Клубам гарантировали две недели на подготовку перед возобновлением матчей.