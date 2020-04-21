Украина в рейтинге самых дорогих футбольных лиг Европы

Новости спорта:На вершине рейтинга идет английская Премьер-лига.

Несмотря на недавнюю тотальную минусовую переоценку большинства футболистов, выступающих в Старом Свете, украинская Премьер-лига не потеряла одиннадцатую позицию в рейтинге европейских лиг.

Так полагают специалисты авторитетного немецкого портала Transfermarkt.de.

С общей стоимостью футболистов в 289,5 млн евро УПЛ существенно отстает от десятой, турецкой Суперлиги (559,18 мл евро), но вполне уверенно опережает двенадцатую, греческую Суперлигу 1 (246,8).

На вершине же рейтинга с огромным отрывом (7,87 млрд евро) идет английская Премьер-лига. На втором месте испанская Ла Лига (5,08 млрд), на третьем - итальянская Серия А (4,48 млрд евро).