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Рябоконь о футболистах "Десны": Уверен, что они не сидят сложа руки

Рябоконь о футболистах "Десны": Уверен, что они не сидят сложа руки
15:23 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта:Главный тренер "Десны" рассказал, что контролировать его подопечных на карантине не нужно.

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о том, чем занимается на карантине и высказался о "физкультуре" футболистов.

- Занимаюсь теми делами, на которые раньше времени почти не было. Это семья, дом, собственное здоровье. Накопилось много архивных материалов, надо разгребать "записки сумасшедшего" (улыбается). Тренерам скучать некогда. Изучаю много аналитических материалов, для общего развития ежедневно смотрю минимум 3-4 футбольные матчи.

- На каких поединках делаете акцент?

- Смотрю все финалы чемпионатов Европы, мира, Лиги чемпионов, начиная с 1950-х годов. О революции в футболе и о том, кто ее кто устраивал написано много, но когда сам наблюдаешь за этим процессом, черпаешь для себя много полезной информации.

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- Как часто вы даете задание своим подопечным?

- Вообще не даю никаких задач. Еще в самом начале карантина я попросил ребят беречь себя, беречь свои семьи, ни в коем случае не болеть и вернуться к работе в своем весе. Правда, надо еще исходить и из условий, ведь кто-то из ребят живет в загородном доме, а кто-то в квартире...

Индивидуальная работа - это, по сути, физкультура. Здесь никакой контроль не нужен. Я знаю, что наши футболисты - профессионалы. Уверен, что они не сидят сложа руки. Сейчас поколения другое, все следят за собой.

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- Если чемпионат все же удастся доиграть, то обсуждаются различные версии по подготовке к рестарта. На ваш взгляд, сколько времени нужно для этого?

- Прежде всего это зависит от того, насколько длинной будет пауза. Она уже длится более месяца. Исходя из динамики простой, думаю, необходимо будет потренироваться не менее 3 недель.

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, Карантин, ФК Десна, Новости футбола, Александр Рябоконь, Covid-19.
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