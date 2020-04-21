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Малиновский может стать одноклубником Ярмоленко

Малиновский может стать одноклубником Ярмоленко
17:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Английский Вест Хэм заинтересовался полузащитником Аталанты.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский уже давно "на карандаше" у Фиорентины, однако теперь на игрока претендует другой клуб - Вест Хэм.

По информации sportal.it, "молотобойцы", за которых еще один украинец Андрей Ярмоленко, хотят укрепить центр поля и 26-летний хавбек является одним из возможных вариантов.

Если же Малиновский выберет английский клуб, то "фиалки" попытаются подписать Раджа Наингголана, который принадлежит Интеру, однако выступает за Кальяри.

Мане не исключил своего перехода в королевский клуб

Украинец перебрался в Аталанту из бельгийского Гента за 13,7 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч, в которых забил пять голов и отдал три голевых паса.Рук

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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