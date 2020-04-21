Малиновский может стать одноклубником Ярмоленко

Новости спорта:Английский Вест Хэм заинтересовался полузащитником Аталанты.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский уже давно "на карандаше" у Фиорентины, однако теперь на игрока претендует другой клуб - Вест Хэм.

По информации sportal.it, "молотобойцы", за которых еще один украинец Андрей Ярмоленко, хотят укрепить центр поля и 26-летний хавбек является одним из возможных вариантов.

Если же Малиновский выберет английский клуб, то "фиалки" попытаются подписать Раджа Наингголана, который принадлежит Интеру, однако выступает за Кальяри.

Украинец перебрался в Аталанту из бельгийского Гента за 13,7 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч, в которых забил пять голов и отдал три голевых паса.Рук