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Серия А решила судьбу нынешнего сезона

Серия А решила судьбу нынешнего сезона
19:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Все клубы Серии А заявили о желании доиграть сезон-2019/20.

Клубы Серии А единогласно проголосовали за возобновление сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Football Italia.

Решение было принято представителями 20 клубов на встрече, которая прошла в формате видеоконференции.

Еще один клуб АПЛ пошел на отсрочку зарплат

За возобновление чемпионата также выступил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Медицинская комиссия разработала протокол, в соответствии с которым можно будет возвращаться к матчам. Клубам осталось дождаться реакции министра спорта Италии Винченцо Спадафоры и правительства в целом.

Ранее сообщалось, что прежде, чем возвращаться к тренировкам всех игроков Серии А проверят на наличие коронавируса.

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Серия А, Футбол, Карантин, Чемпионат Италии, Новости футбола, Covid-19.
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