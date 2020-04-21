Серия А решила судьбу нынешнего сезона

Новости спорта:Все клубы Серии А заявили о желании доиграть сезон-2019/20.

Клубы Серии А единогласно проголосовали за возобновление сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Football Italia.

Решение было принято представителями 20 клубов на встрече, которая прошла в формате видеоконференции.

За возобновление чемпионата также выступил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Медицинская комиссия разработала протокол, в соответствии с которым можно будет возвращаться к матчам. Клубам осталось дождаться реакции министра спорта Италии Винченцо Спадафоры и правительства в целом.

Ранее сообщалось, что прежде, чем возвращаться к тренировкам всех игроков Серии А проверят на наличие коронавируса.