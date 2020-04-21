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Пятов: Я всегда буду поддерживать Ракицкого

Пятов: Я всегда буду поддерживать Ракицкого
21:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Андрей Пятов рассказал, что на Ярослава Ракицкого вылилось много грязи.

В зимнее трансферное окно 2019 года Ярослав Ракицкий покинул донецкий Шахтер и перешел в Зенит из Санкт-Петербурга. Тогда болельщики в сети были недовольны решением центрального защитника.

Голкипер "горняков" Андрей Пятов рассказал, как отнесся к этой сделке.

"Я считаю, что Шахтер сильнее Зенита, но это мое мнение. Но это его выбор, он так решил. Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось", - рассказал украинец в рамках передачи "Цыганик LIVE" на Youtube.

Напомним, популярный комментатор Алексей Андронов рассказал, что думает о бывшем футболисте Шахтера и сборной Украины Ярославе Ракицком, который сейчас выступает в Зените.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Зенит, Футбол, Андрей Пятов, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
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