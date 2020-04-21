Пятов: Я всегда буду поддерживать Ракицкого

Новости спорта:Андрей Пятов рассказал, что на Ярослава Ракицкого вылилось много грязи.

В зимнее трансферное окно 2019 года Ярослав Ракицкий покинул донецкий Шахтер и перешел в Зенит из Санкт-Петербурга. Тогда болельщики в сети были недовольны решением центрального защитника.

Голкипер "горняков" Андрей Пятов рассказал, как отнесся к этой сделке.

"Я считаю, что Шахтер сильнее Зенита, но это мое мнение. Но это его выбор, он так решил. Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось", - рассказал украинец в рамках передачи "Цыганик LIVE" на Youtube.

Напомним, популярный комментатор Алексей Андронов рассказал, что думает о бывшем футболисте Шахтера и сборной Украины Ярославе Ракицком, который сейчас выступает в Зените.