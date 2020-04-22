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Карпаты выдвинули Смалийчука на пост президента УПЛ

Карпаты выдвинули Смалийчука на пост президента УПЛ
16:51 Сегодня Телеграф ФК Карпаты Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Карпаты заявили о выдвижении Смалийчука на пост президента УПЛ через 6 дней после дедлайна.

Официальный сайт Карпат объявил о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента Премьер-лиги.

Клуб сообщает, что отправил соответствующее письмо о выдвижении в адрес Дирекции УПЛ.

Однако по уставу украинской Премьер-лиги, дедлайн выдвижения кандидатов на пост президента организации составляет 10 дней до дня выборов. Выборы назначены на 27 апреля, соответственно конечная дата выдвижения — 16 апреля включительно.

Таким образом, Карпаты сообщили о выдвижении кандидата через 6 дней после дедлайна.

Единственный кандидат на пост президента УПЛ — Александр Шевченко. Его в указанные сроки выдвинули клубы Десна и Львов.

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Напомним, что Олег Смалийчук ранее занимал должность вице-президента ФК Карпаты.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, УПЛ, Олег Смалийчук.
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