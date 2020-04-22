Карпаты выдвинули Смалийчука на пост президента УПЛ

Официальный сайт Карпат объявил о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента Премьер-лиги.
Клуб сообщает, что отправил соответствующее письмо о выдвижении в адрес Дирекции УПЛ.
Однако по уставу украинской Премьер-лиги, дедлайн выдвижения кандидатов на пост президента организации составляет 10 дней до дня выборов. Выборы назначены на 27 апреля, соответственно конечная дата выдвижения — 16 апреля включительно.
Таким образом, Карпаты сообщили о выдвижении кандидата через 6 дней после дедлайна.
Единственный кандидат на пост президента УПЛ — Александр Шевченко. Его в указанные сроки выдвинули клубы Десна и Львов.
Напомним, что Олег Смалийчук ранее занимал должность вице-президента ФК Карпаты.