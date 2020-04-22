Украинский футболист зарос до неузнаваемости (Фото)

Новости спорта:Матвиенко решил на карантине не только не стричься, но и не бриться.

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко на карантине изменился до такой степени, что даже жена решила позвать на помощь со стороны.

Матвиенко решил сидя дома в самоизоляции не только не стричься, но и не бриться. Что из этого получилось показала жена футболиста на своей страница в Instagram

"Да, оставайся дома", – подписала девушка фото нового образа Матвиенко, а затем обратилась к знакомому парикмахеру с просьбой "вернуть ей мужа".

Своим новым имиджем футболист стал поож на известного украинского повара Евгения Клопотенко.

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