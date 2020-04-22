Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб

Новости спорта:Игор Йовичевич ранее возглавлял молодежную команду загребцев.

Игор Йовичевич официально возглавил Динамо Загреб. 46-летний наставник сменил на посту главного тренера команды Ненада Бьелицу.

Детали соглашения с Йовичевичем не уточняются. Тренер с 2017-го года работал в структуре Динамо — он возглавлял юношеские и молодежные команды загребцев.

Напомним, что Йовичевич руководил Карпатами с 2014 по 2015 год, а также работал с молодежными командами Львов. Сезон 2016-17 он провел в словенском Целье.

После 26 туров Динамо Загреб возглавляет чемпионат Хорватии, опережая Риеку на 18 очков. Турнир приостановлен в связи с пандемией коронавируса.