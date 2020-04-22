Ярмоленко не растерял мастерство на карантине (Видео)

Вингер сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко не теряет форму на карантине, связанным с пандемией коронавруса.
Футболист на балконе понабивал мяч, несмотря на опаску разбить панорамные окна в квартире.
Напомним, украинец большую часть текущего сезона пропустил из-за травмы. По всей видимости, он набрал отличную форму.
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Андрей #Ярмоленко всеми силами старается поддерживать форму Мастерство на карантине не растерял
Ранее сообщалось, что Вест Хэм пойдет на снижение заработной платы.