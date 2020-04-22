АПЛ может бесплатно показать оставшиеся матчи сезона

Новости спорта:Чемпионат Англии прерван из-за пандемии коронавируса.

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что АПЛ рассматривает вариант с бесплатной трансляцией оставшихся матчей сезона, если чемпионат будет доигран при пустых трибунах. Однако маловероятно, что Sky Sports и BT Sport сделают трансляции поединков более доступными.

"Я сказал представителям Премьер-лиги, что будет не очень хорошо, если они одними из первых возобновят сезон при пустых трибунах, а у болельщиков не будет возможности посмотреть матчи по телевизору. Они сказали, что обсудят данный вопрос", — сказал Дауден.

Ранее сообщалось, что АПЛ рассчитывает возобновить сезон 8 июня и доиграть его за пять недель. Вопрос о возобновлении чемпионата снова поднимут 1 мая, когда состоится следующая конференция между клубами лиги.

УЕФА планирует завершить текущий сезон до конца августа. Речь идет как о национальных европейских чемпионатах, так и о розыгрышах еврокубковых турниров.