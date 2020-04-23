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Бешикташ вынужден продать экс-капитана Динамо

Бешикташ вынужден продать экс-капитана Динамо
08:04 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Турецкий Бешикташ продаст Виду Астон Вилле.

Экс-защитник киевского "Динамо" Домагой Вида этим летом сменит клубную прописку и переберется из турецкого "Бешикташа" в английскую "Астон Виллу". Британская пресса напоминает, что один из аутсайдеров АПЛ проявлял интерес к хорватскому защитнику еще зимой, однако тогда получил отказ от своих турецких коллег.

Теперь же экономический кризис, больно ударивший по "Бешикташу", вынуждает турецкий клуб продать самого высокооплачиваемого игрока свой команды. Согласно неофициальной информации, зарплата Виды в Стамбуле составляет 55 тыс. фунтов в неделю.

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В турнирной таблице чемпионата Англии "Астон Вилла" занимает 19-е место. Кроме того, клуб из Бирмингема пропустил 56 мячей - больше других в АПЛ. Так что, усиление обороны выглядит вполне логичным шагом.

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Турция, ФК Бешикташ, ФК Астон Вилла, Домагой Вида.
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