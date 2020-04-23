Невероятная техника приема от Мудрика (Видео)

Новости спорта:Футболист "Шахтера" продолжает тренироваться во время карантина.

19-летний украинский вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал великолепную технику. Мудрик показал, как при приеме передачи мяч буквально «прилипает» к его плечам.

"Какое видео лучше?", — спросил Мудрик у своих подписчиков в Instagram, выложив два свежих ролика.

В текущем сезоне Мудрик провел за первую команду «Шахтера» 11 матчей во всех турнирах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram which video is better Какое видео лучше? Публикация от MM10Boy with big dreams... (@mmudryk10) 22 Апр 2020 в 11:59 PDT

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