Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
УЕФА перенес женский Евро-2021
УЕФА перенес женский Евро-2021
Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Усик: Девушки не должны заниматься боксом
Усик: Девушки не должны заниматься боксом

УЕФА передаст клубам часть доходов от Евро-2020

УЕФА передаст клубам часть доходов от Евро-2020
16:42 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Из-за коронавируса турнир отложили до следующего года.

Исполнительный комитет УЕФА решил передать клубам часть средств, которые организация получит от проведения Евро-2020.

Суммарные 200 миллионов евро от УЕФА получат клубы, чьи футболисты вызывались в сборную на матчи квалификации и финальный турнир перенесенного чемпионата. Всего на средства претендуют 676 клубов из 55 национальных ассоциаций.

2,7 миллиона евро получат клубы, чьи игроки сыграют в матчах плей-офф квалификации грядущей осенью.

Напомним, Евро-2020 отложили до следующего года из-за пандемии COVID-19. Название турнира останется прежним, несмотря на изменение в датах.

УЕФА перенес женский Евро-2021

Сборная Украины вышла на чемпионат Европы с первого места отборочной группы. В финальном турнире соперниками украинцев по группе должны стать команды Нидерландов и Австрии, а также один из победителей плей-офф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бешикташ вынужден продать экс-капитана Динамо
02 Известный вратарь назвал Месси и Гвардиолу величайшими футбольными провокаторами
03 Хэй: Усик недооценивает Чисору
04 Боксер Чарльз Мартин назвал главный недостаток Энтони Джошуа
05 Тони Беллью назвал боксеров, которые не под силу Усику
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь