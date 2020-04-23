УЕФА передаст клубам часть доходов от Евро-2020

Новости спорта:Из-за коронавируса турнир отложили до следующего года.

Исполнительный комитет УЕФА решил передать клубам часть средств, которые организация получит от проведения Евро-2020.

Суммарные 200 миллионов евро от УЕФА получат клубы, чьи футболисты вызывались в сборную на матчи квалификации и финальный турнир перенесенного чемпионата. Всего на средства претендуют 676 клубов из 55 национальных ассоциаций.

2,7 миллиона евро получат клубы, чьи игроки сыграют в матчах плей-офф квалификации грядущей осенью.

Напомним, Евро-2020 отложили до следующего года из-за пандемии COVID-19. Название турнира останется прежним, несмотря на изменение в датах.

Сборная Украины вышла на чемпионат Европы с первого места отборочной группы. В финальном турнире соперниками украинцев по группе должны стать команды Нидерландов и Австрии, а также один из победителей плей-офф.