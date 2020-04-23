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Почеттино может вернуться в АПЛ

Почеттино может вернуться в АПЛ
19:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Аргентинского специалиста привлекли финансовые ресурсы Ньюкасла.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заинтересован в работе с Ньюкаслом. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, аргентинский специалист готов возглавить клуб сразу после того, как официальным владельцем "сорок" станет принц Мухаммед бин Салман. Почеттино верит, что амбициозные инвесторы потратят серьезные деньги на развитие клубной инфраструктуры и покупку топ-игроков.

Отмечается, что Ньюкасл предложит Маурисио выгодный трехлетний контракт. Другие детали возможного назначения пока не разглашаются.

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Напомним, что бин Салман, который является наследным принцем Саудовской Аравии, вскоре приобретет "сорок". Он заплатит нынешнему врладельцу клуба Майклу Эшли 340 миллионов евро.

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ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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