Испанские клубы будут играть при пустых трибунах до 2021 года

Новости спорта:Людей планируют допускать на стадионы с января.

Соответствующее решение приняло испанское правительство. Официально о нем будет объявлено позже.

Согласно плану местных властей, стадионы в Испании будут открываться с января 2021 года с фиксированным количеством людей на трибунах. Решение могут пересмотреть, если ситуация с пандемией изменится в лучшую сторону.

В свою очередь, Ла Лига рассматривает дату 6 июня для потенциального возобновления матчей в испанском чемпионате.

Напомним, УЕФА намерен завершить текущий сезон — как в национальных, так и международных европейских турнирах — до конца августа.

В Испании — 213 тысяч подтвержденных зараженных на COVID-19. По этому показателю страна в мире уступает только США.