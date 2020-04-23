Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
УЕФА перенес женский Евро-2021
УЕФА перенес женский Евро-2021
Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Известная биатлонистка завершила карьеру
Известная биатлонистка завершила карьеру

Испанские клубы будут играть при пустых трибунах до 2021 года

Испанские клубы будут играть при пустых трибунах до 2021 года
20:16 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Людей планируют допускать на стадионы с января.

Соответствующее решение приняло испанское правительство. Официально о нем будет объявлено позже.

Согласно плану местных властей, стадионы в Испании будут открываться с января 2021 года с фиксированным количеством людей на трибунах. Решение могут пересмотреть, если ситуация с пандемией изменится в лучшую сторону.

В свою очередь, Ла Лига рассматривает дату 6 июня для потенциального возобновления матчей в испанском чемпионате.

УЕФА перенес женский Евро-2021

Напомним, УЕФА намерен завершить текущий сезон — как в национальных, так и международных европейских турнирах — до конца августа.

В Испании — 213 тысяч подтвержденных зараженных на COVID-19. По этому показателю страна в мире уступает только США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Футбол, Ла Лига, Примера, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верпаковскис: Отставка Михайличенко стала для меня ударом
02 Бешикташ вынужден продать экс-капитана Динамо
03 Тони Беллью назвал боксеров, которые не под силу Усику
04 Известный вратарь назвал Месси и Гвардиолу величайшими футбольными провокаторами
05 Хэй: Усик недооценивает Чисору
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь