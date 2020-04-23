Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
УЕФА перенес женский Евро-2021
УЕФА перенес женский Евро-2021
Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Известная биатлонистка завершила карьеру
Известная биатлонистка завершила карьеру

Реал может вернуть Тео Эрнандеса

Реал может вернуть Тео Эрнандеса
21:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:&quot;Бланкос&quot; вновь обратили внимание на футболиста.

Крайний защитник Милана Тео Эрнандес в будущее трансферное окно может вновь стать игроком мадридского Реала, сообщает Don Balon.

Напомним, французский футболист защищал цвета "бланкос" с 2017 по 2019 год, а прошлым летом перешел в стан "россонери" за 20 миллионов евро.

По данным источника, на Эрнандеса вновь обратил внимание главный тренер Реала Зинедин Зидан, который отметил прогресс футболиста за текущий сезон.

УЕФА сохранил название Евро-2020 для перенесенного чемпионата Европы 2021 года

Ранее сообщалось, что главным претендентом на защитника остается ПСЖ. Отмечалось, что парижане готовы выложить за француза 50 миллионов евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Тео Эрнандес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верпаковскис: Отставка Михайличенко стала для меня ударом
02 Бешикташ вынужден продать экс-капитана Динамо
03 Тони Беллью назвал боксеров, которые не под силу Усику
04 Известный вратарь назвал Месси и Гвардиолу величайшими футбольными провокаторами
05 Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь