Реал может вернуть Тео Эрнандеса

Новости спорта:"Бланкос" вновь обратили внимание на футболиста.

Крайний защитник Милана Тео Эрнандес в будущее трансферное окно может вновь стать игроком мадридского Реала, сообщает Don Balon.

Напомним, французский футболист защищал цвета "бланкос" с 2017 по 2019 год, а прошлым летом перешел в стан "россонери" за 20 миллионов евро.

По данным источника, на Эрнандеса вновь обратил внимание главный тренер Реала Зинедин Зидан, который отметил прогресс футболиста за текущий сезон.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на защитника остается ПСЖ. Отмечалось, что парижане готовы выложить за француза 50 миллионов евро.