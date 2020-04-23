Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
УЕФА перенес женский Евро-2021
УЕФА перенес женский Евро-2021
Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Известная биатлонистка завершила карьеру
Известная биатлонистка завершила карьеру

Неймар скучает по футболу

Неймар скучает по футболу
22:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бразилец Неймар рассказал о жизни на карантине.

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что ему сложно находится без футбола, и он ждет скорейшего решения в данной ситуации.

"То, что мне неизвестно, когда я смогу вернуться к игре, вызывает у меня беспокойство. Я действительно скучаю по футболу, соревнованиям, хочу вновь принимать участие в жизни команды".

"Я уверен, что фанаты также хотят видеть всех на поле как можно скорее. Я надеюсь, что решение будет принято в ближайшее время", — приводит слова Неймара Goal.

Малиновский назвал самого жесткого и спокойного тренера в карьере

Ранее сообщалось, что руководство парижан хочет сохранить бразильца, предложив ему контракт на 38 миллионов евро в год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верпаковскис: Отставка Михайличенко стала для меня ударом
02 Бешикташ вынужден продать экс-капитана Динамо
03 Тони Беллью назвал боксеров, которые не под силу Усику
04 Известный вратарь назвал Месси и Гвардиолу величайшими футбольными провокаторами
05 Лучший боксер мира оценил талант Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь