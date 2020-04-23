Неймар скучает по футболу

Новости спорта:Бразилец Неймар рассказал о жизни на карантине.

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что ему сложно находится без футбола, и он ждет скорейшего решения в данной ситуации.

"То, что мне неизвестно, когда я смогу вернуться к игре, вызывает у меня беспокойство. Я действительно скучаю по футболу, соревнованиям, хочу вновь принимать участие в жизни команды".

"Я уверен, что фанаты также хотят видеть всех на поле как можно скорее. Я надеюсь, что решение будет принято в ближайшее время", — приводит слова Неймара Goal.

Ранее сообщалось, что руководство парижан хочет сохранить бразильца, предложив ему контракт на 38 миллионов евро в год.