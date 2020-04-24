"Держал его буквально зубами": российский футболист вспомнил, как укусил Зидана

Новости спорта:Спортсмен рассказал о забавном эпизоде со своей карьеры.

Бывший российский защитник Вадим Евсеев в своем Instagram вспомнил, как в матче Локомотив - Реал укусил за лысину Зинедина Зидана.

"Буква З в моем алфавите это Зидан. Большая буква З, я бы сказал. Играть против такого футболиста это и вызов, и большое напряжение, и огромная ответственность.

Когда Локомотив попал в Лигу Чемпионов на Реал, нам достался лучший состав в истории мадридцев. А лучшим из лучших был Зидан. Чемпион мира. Чемпион Европы. Обладатель Золотого мяча.

Техника владения мячом у Зидана была запредельная. Не говоря уже о футбольном интеллекте. Иногда казалось, что перед тобой машина. Ошибок он почти не допускал. Любил быть с мячом, но при этом часто играл в одно касание.

Помню, что очень устал в этих двух матчах. Даже не физически, а от огромного напряжения: надо было постоянно держать внимание, пытаться предугадать как Зидан сыграет.

Держал его буквально зубами. В одном эпизоде боролись за верховой мяч, выпрыгнул пораньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови. Чистая случайность, Зидан так к этому и отнесся.

Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле. Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения. «Локомотив» был тогда очень сыгранной и устойчивой командой.

В Мадриде мы сыграли вничью 2:2, в Москве уступили 0:1. Хорошие матчи, вспоминаю их с удовольствием. И с большим интересом слежу за работой Зидана-тренера. Сильная личность. Во всех смыслах", - написал Евсеев.