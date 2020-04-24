Как игрок Динамо отказал Ливерпулю

Новости спорта:Перуанец остался в Айнтрахте.

Бывший защитник "Динамо" Карлос Самбрано рассказал о том, что в сезоне 2015/2016, когда он выступал за "Айнтрахт", отказался переходить в "Ливерпуль":

"Я был в шаге от перехода в "Ливерпуль". Их центральные защитники были травмированы, но я отказался от перехода, ведь я пообещал "Айнтрахту", что останусь, чтобы помочь сохранить прописку в Бундеслиге.

Партнеры уговаривали меня согласиться на предложение, но я должен был сдержать слово. В итоге, в "Ливерпуль" перешел Жоэль Матип".

Ранее Самбрано заявил, что "Динамо" давило на него перед трансфером в "Бока Хуниорс".