Экс-игрок Арсенала: Я не делаю пожертвования из-за коронавируса

Новости спорта:Адебайор заявил, что он не Дрогба и не Это'О, чтобы делать пожертвования.

Экс-футболист лондонского "Арсенала" объяснил свой отказ сделать пожертвования больницам столицы Того. Эммануэль Адебайор не хочет, чтобы его сравнивали с Дрогба и Это'О, цитирует бывшего игрока "Реала" и "Манчестер Сити" ESPN.

"Меня сравнивают с Дидье и Самуэлем, но я – не они. Я – Эммануэль Адебайор и буду делать то, чего хочу сам. Конечно, найдутся критики, которые скажут, что я не делаю пожертвования. Все очень просто: я просто не собираюсь этого делать".

"Все так говорят, будто я принес коронавирус в Того… Я делаю то, что говорит мне мое сердце, а не люди вокруг".