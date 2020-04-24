Топ-клубы заинтересованы в форварде Арсенала

Новости спорта:Топ-клубы считают, что Канониры будут вынуждены продать габонца.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг вошел в сферу интересов Челси, Барселоны и Интера Майами, которые могут попытаться подписать игрока в ближайшее трансферное окно.

Претенденты на габонца считают, что Арсенал будет вынужден расстаться с Обамеянгом на фоне финансового кризиса из-за пандемии коронавируса.

В данный момент Арсенал приостановил переговоры о продлении контракта с нападающим, а также сократил зарплаты всем своим игрокам на 12,5%. Соглашение габонца с Канонирами истекает в 2021 году.

30-летний форвард перешел в Арсенал в 2018 году из Боруссии. В нынешнем сезоне на его счету 32 матча во всех турнирах за Арсенал (20 голов и 1 ассист).

Арсенал находится на девятом месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.